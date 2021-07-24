今天台灣時間7月24日是東京奧運比賽第一天，應該說是正式開始，因為少部份比賽已經在7月23日進行了，不過隨著精采的開幕式結束，真正的重頭戲才要展開，今天白天中華隊也有許多選手出賽，有的晉級、有的淘汰，但我們仍應該給予他們最大的掌聲。

今天晚上18：30之後中華隊將繼續派出7名選手參賽，其中包含體操項目，而說到體操，白天的比賽中則出現令人震驚的消息，那就是日本地主體操「全能王」內村航平竟然爆冷出局，他在進行單槓項目中因手滑落地，這嚴重失誤也讓他出局，非常令人意外，因為他可是備受期待的奪金好手。

🚨 | NEW: Kohei Uchimura of Japan who is a seven-time Olympic medallist has failed to qualify for the final after falling off the high bar pic.twitter.com/O1UZGjsCUS — News For All (@NewsForAllUK) July 24 2021

在比賽中可以看到他於空中進行翻轉動作，不料在倒立狀態反轉成正向時手一滑，失去重心往斜下方摔落，雖然沒有重大危險，但他在墊子上表情非常失望，因為這可能是一般體操選手都不會犯的錯，已經是老江湖的他卻出現這樣的離譜失誤，想必他一定非常自責！

內村航平是體操界非常強大的存在，眾多項目都難不倒他，他在2012倫敦奧運和2016里約奧運連續奪下金牌，成為44年來首位衛冕全能項目男子選手，另外還率隊友拿下團體賽金牌，相信他這次一定想在家鄉大展身手，繼續為國拿下金牌，不料卻是這種結果。他最終以13.866分無緣決賽。但這次他因肩傷選擇不挑戰全能項目，或許傷勢有帶來影響！