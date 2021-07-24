美國國防部長奧斯汀。（美國國防部flickr）

大陸南海戰略態勢感知計畫主任胡波24日指出，據五角大廈消息，美國國防部長奧斯汀於23日啟程訪問新加坡、越南和菲律賓三國，以鞏固美與這些國家的防務關係。總的來看，奧斯汀此訪東南亞能做的，礙於三國「避免刺激中國」、「中美的競爭要保持克制」等考量與說法，較為有限；當然，美國在外交上，主張中國威脅、「南海擴張」高調，仍然是要繼續唱下去。

胡波在大陸《環球時報》撰文指出，按照美國官方的說法，此次訪問的目的是「展示美國新政府對東南亞和東協作為印太架構重要組成部分的重視，強調美國維護該地區『基於規則的國際秩序』和促進東協『中心地位』的興趣」。

應該說，此次訪問的時機是很微妙的。近期，國際不少分析人士認為，拜登政府對東南亞重視不夠。在東南亞國家看來，拜登政府除了希望他們在美中競爭中「幫忙」外，對該地區既沒有明確的政策議程和路線，也沒有實際行動。而美國看來，南海和緬甸等熱點問題上，多數東南亞國家的立場和態度也沒有跟上美國步伐。

實際上，對於美國而言，要加強與東南亞國家的關係說易行難。唯一能拿得出手的就是安全與防務合作。美國一方面抓住東南亞部分國家對中國崛起的擔心，炒作「中國威脅」，從而拉緊與這些國家的關係；另一方面，通過兜售裝備和經驗，幫這些國家提高軍事能力來穩固雙邊關係。

自歐巴馬政府時期開始，美軍就試圖尋求更多的輪駐基地，強化在東南亞地區的前沿存在。隨著影響東南亞的能力和工具相對越來越短缺，安全與防務合作更是成為美國經略東南亞地區的「救命稻草」。這就是奧斯汀訪問東南亞的大背景。

胡波認為，奧斯汀此行重點自然是修復與菲律賓關係，近期媒體猜測兩國可能在《軍事互訪協定》問題上取得進展。當前，美菲正在進行工作層面談判，在杜特蒂政府任內，可能都難以有確定性結果。當然，奧斯汀此次前來，肯定會繼續拿中國「南海擴張」說事，強調對於菲律賓防衛義務等，以博取菲律賓在《軍事互訪協定》等問題上的諒解和支持。

胡波指出，奧斯汀此行，另一個備受關注的議題，是美越軍事關係是否會有大突破。近些年來，越南被美國視為與中國競爭新的著力點和增長點，為此，美國大幅強化與越南外交及防務交流。

但受制於特殊地緣環境、政治制度和國防政策的「天花板」，及出於避免刺激中國等考慮，越南難以在安全和防務方面給美國實質性的支持。從目前越南方面的表態也可以預見，奧斯汀在越南的訪問更多是外交和禮節層面的活動。

胡波稱，在東南亞，新加坡所處地理位置非常重要，也是多邊外交的重鎮。奧斯汀預計將在新加坡闡述美國有關印太和東南亞的政策，對地區國家進行一些喊話和安撫。不過，具體到美新防務關係，也不太可能有大的提升。

新加坡總理李顯龍多次呼籲，「中美的競爭要保持克制」，也一直強調新加坡無意在其中「選邊站」。新加坡已經給美國第七艦隊提供了輪駐和後勤保障基地，考慮到其幅員面積，未來也不太可能給美軍前沿存在提供「增量 」。