北市信義區信義路六段一間牙醫診所，24日上午發現玻璃碎裂，懷疑是遭人破壞，立即向信義分局三張犁派出所報案。

警方鑑識人員到場採證並調閱監視器畫面，發現診所玻璃在凌晨2時57分許突然破碎散落，經擴大調閱周邊監視器，警方並未發現可疑人、車停留，鑑識人員在診所內外，也未發現用於投擲、發射的可疑跡證，目前初步排除人為介入因素。