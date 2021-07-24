北市牙醫診所玻璃突爆裂 警初步排除人為因素 16:502021/07/24 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市信義路六段一間牙醫診所的玻璃，凌晨突然碎裂散落。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市信義區信義路六段一間牙醫診所，24日上午發現玻璃碎裂，懷疑是遭人破壞，立即向信義分局三張犁派出所報案。 警方鑑識人員到場採證並調閱監視器畫面，發現診所玻璃在凌晨2時57分許突然破碎散落，經擴大調閱周邊監視器，警方並未發現可疑人、車停留，鑑識人員在診所內外，也未發現用於投擲、發射的可疑跡證，目前初步排除人為介入因素。 闖民宅拘禁屋主縱火 男思覺失調遭判2年再監護2年 全台7萬多劑疫苗快過期 新北市：都已安排施打 #北市 #牙醫診所 #玻璃 #鑑識人員 #診所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 扯！診所未核對身分 疫苗打錯人 04:102021/07/23 地方新聞 北市支持疫苗護照 侯友宜：目前疫苗覆蓋率不足執行有困難 15:502021/07/24 生活 行車影像助破案 北市2年發80萬獎金 04:102021/07/24 地方新聞 北市疫苗剩餘量及用途曝光！接種覆蓋率36.3％全台最高 11:052021/07/24 生活 北市松山區旅店驚傳火災 1青年命危送醫搶救 12:172021/07/23 社會 7萬劑莫德納快到期 北市剩最多！指揮中心7／28回收 14:372021/07/24 生活 診所逆時中遭網嗆「等著被燒成焦屍」 陳時中回應了 14:582021/07/24 生活 三重路樹遇大雨傾倒 壓垮廢棄住宅波及6機車 11:072021/07/24 社會 丁柔安愛夫連跑6家診所 為胡瓜搶到莫德納殘劑才安心 22:302021/07/23 娛樂 打疫苗禁收掛號費 名醫用經濟艙事件怒酸政府：合約跟廁紙沒兩樣 01:122021/07/23 生活 國民黨團要求 疫苗施打費追溯補齊 15:502021/07/23 政治 社會熱門新聞 杜卡迪飆速300疑「拼裝車」將成廢鐵 車主惡名流傳重機圈 - 社會 鄭州「仙女正妹災民」曝災情 網見美照全暴動：我來救妳了 - 社會 爆乳應召美魔女打5折賣 少年仔連戰兩回合警笑：真勇 - 社會 巨球美魔女大戰少年仔1小時2回！下海原因好悲傷 - 社會 情侶沙灘忘情活春宮 正義哥拖鞋狠打野鴛鴦屁屁 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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