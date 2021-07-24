侯志慧為中國大陸舉出東京奧運第二金。（人民日報／IC photo）

中國大陸代表隊24日下午在東京奧運再添一金，侯志慧在女子舉重49公斤級，以抓舉94公斤、挺舉116公斤，總成績210公斤奪冠，其中抓舉與總成績，還打破奧運紀錄，更重要的是，也捧回她5年前因傷等因素錯失的奧運金牌榮譽。

澎湃新聞報導，這場比賽前，侯志慧稱重時稍稍超出，隨即適當減重，但沒有影響她的狀態──第一把抓舉88公斤、第二舉92公斤、第三舉拿到94公斤，抓舉就兩破奧運紀錄。接著，完全面不改色──在挺舉時，第一把舉起109公斤、第二把114公斤、第三把116公斤，總成績210公斤創造奧運紀錄。

2016年里約奧運會，當時19歲的侯志慧入選大陸奧運代表團，挑戰女子48公斤級舉重金牌。但在距離奧運開幕前5天，中國舉重隊突然宣布更改參賽專案：48公斤級侯志慧因膝蓋傷病，被75公斤以上級的孟蘇平替換。盡管對自己傷勢心裡有數，但還是哭了一整個中午後，踏上北京航班歸途。

里約奧運後，侯志慧長達一年處於低潮期，教練、隊友眼中那個愛笑的「小猴子」不見了。所幸，她慢慢走了出來，2017年天津全運會，她以抓舉93公斤、挺舉115公斤、總成績208公斤獲得金牌，比里約奧運會該項目冠軍多出足足8公斤。

重新出發的「小猴子」，此後出賽表情，始終嚴肅，沒笑過一次。台上給裁判鞠躬、給自己打氣、成功舉起，場邊教練欣喜萬分，依舊面無表情，直到頒獎，教練周繼紅輕拍了她肩膀，侯志慧終於笑了一下。受訪時，她忍不住提到，這枚全運會金牌，是對一年前里約奧運的彌補──大家這時才恍然大悟。她直言：「我的目標是東京奧運會。」

此後，侯志慧在2018年大陸全國女子舉重錦標賽，贏得48公斤級冠軍；同年，舉重世界錦標賽，49公斤級比賽拿到挺舉、抓舉、總成績3項亞軍。

2019年2月舉重世界盃賽暨東京奧運會資格賽，侯志慧以和這次比賽同樣的抓舉94公斤、挺舉116公斤、總成績210公斤，奪得三項冠軍，打破抓舉、總成績兩項世界紀錄。

2019年9月，泰國芭提雅舉重世界錦標賽，侯志慧以94公斤獲得抓舉冠軍，以117公斤獲得挺舉亞軍，總成績211公斤獲得亞軍。2021年4月18日塔什干亞錦賽，是奧運前最大比賽，侯志慧以抓舉96公斤、總成績213公斤獲得冠軍，並創造兩項新的世界紀錄。

依然不時受到傷病困擾侯志慧，女子舉重隊主教練張國政坦言，這個孩子愈發成熟，他說：「一方面弱項挺舉在加強，更重要的是，她的心態越來越好，她和我交流中提到，『現在感覺訓練是一件很開心的事情，開始享受這個過程』。」

教練周繼紅也說，她是一個用腦子的隊員，「單就力量而言，她不是最突出的，但她協調性特別好，非常會用腦子，教練說什麼，她都能自己去回想、思考。」