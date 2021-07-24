疫情趨緩，曾獲得2019年高雄市好人好事代表的宋張勤妹在旗山區經營的麵店重新開張。平常與此店有交往的藝人唐玲開直播，邀請粉絲前往外帶，原名黃婧珊的環球小姐黃子玲也拍短片推薦此店。

宋張勤妹與女兒宋憶鈴一起在旗山區和興庄經營麵館為生，今年以來，新冠肺炎疫情橫掃全國。五月中旬，疫情進入三級警戒，宋張勤妹索性決定修養生息，沒想到一休就是兩個月。

近日，這家「尚有麵店」麵店終於重新營業，許多地方的老主顧聞訊都到場外帶麵食。一名客人說，這家麵館以簡單的配料加上獨門油蔥酥，帶出古早美味，滋味不錯。

宋張勤妹的兒子宋祥霖從事公益多年，並自組妙善聖堂，每年固定舉行普渡、義診、義演的相關活動，照顧地方獨居長者。也因為從事公益與宮廟活動，認識藝人唐玲與環球小姐黃子玲，唐、黃二人聽聞宋媽媽復業，她們立刻站在朋友立場，出面幫這家小店宣傳。

唐玲說，很想念宋媽媽的粄條，此店充滿家鄉古早味，此前因為疫情關係，歇業了一段時間，請民眾一定要去外帶解饞。黃子玲則表示，宋媽媽的麵店料好實在、價格親民，是當地民眾必選的固定主食，她請民眾趕快去外帶。

這家麵店的招牌是美濃粄條，屬於客家美食的必吃食物之一，還有黑白切、麵食等，遠近馳名。老闆用的油蔥酥也是美濃在地特產之一，以豬油跟蔥頭共同爆香，為麵食加分。

宋張勤妹希望，疫情快點過去，民眾能早日到旗山或美濃地區旅遊，品嘗在地美食，重振地方商機。