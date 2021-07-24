雖然24日是周末假日，不少民眾仍趁空前往北市成德區民活動中心疫苗接種站打疫苗。（姚志平攝）

台北市長柯文哲昨抱怨中央疫苗預約系統慢，導致疫苗放到快過期，引發全國關注，中央今日坦言確實有7萬劑莫德納疫苗將到期，其中以北市1萬逾劑最多，28日將收回另行使用。北市副市長蔡炳坤表示，這是全國性問題，且中央在北市的專案特別多，剩餘疫苗量當然也最多，但北市早就發現此問題，並向中央提出，未來雙方恐要更緊密合作，要讓疫苗真實發揮效用。

由於疫苗已成為疫情間的稀缺物資，加上快過期的品牌為民眾喜好度較高的莫德納，外界質疑過期與否究竟是誰的責任？對此，柯文哲今日未再發言，反而請督導疫苗業務的副市長蔡炳坤代為回答。

台北市副市長蔡炳坤。（北市府提供）

蔡炳坤說，中央撥到北市各醫院的莫德納疫苗，是給專案接種和需要第二劑施打的民眾，帳目雖掛在北市，但市府無法去動它，顯見這是全國性的問題，市長昨天提出疫苗效期的問題，其實是個預警。

蔡表示，中央今日有公布數據，指首波要過期的7萬劑疫苗中，北市的確佔了1萬多、比例較高，「是因為中央專案在台北特別的多。」但北市早已看到這件事，期間不斷提醒醫院注意，甚至還去各醫院盤點，只要看到效期太近的就收回、調撥，讓醫院可在有效期限內接種完畢。

他強調，北市昨已宣布開放18家醫院進行莫德納第二劑接種，就是要服務孕婦、機組人員等人，疫苗過期這件事是由北市先提出，中央也重視，接下來雙方恐怕要更緊密合作，千萬不要讓疫苗過期了。

此外，蔡也說，昨日市長說剩餘的20萬劑疫苗，裡頭包含AZ和莫德納2品牌，大家要知道，中央撥下來的疫苗有進有出，上午剩13萬多，現在上去看則是16萬多，但原因並非數字有落差，是因為疫苗數會浮動。

他也說，北市疫苗有3種用途，第一是中央疫苗系統接種，再來是中央專案給第二類、第七類接種，第三是AZ和莫德納第二劑接種，目前北市覆蓋率已經到38％，接種人次到97萬多。