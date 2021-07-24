警方提醒「解除分期付款」詐騙手法。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

新北市一名60歲蔡姓婦人，日前接到一通自稱是某購物網站的客服電話，對方聲稱因作業疏失，誤將蔡女的訂單設定成一年期的「經銷商」，如果需要取消的話，需要蔡女提供帳戶及信用卡進行核對。蔡女起初並不相信對方說法，要客服人員請銀行直接跟她聯絡，不久，蔡女就接到自稱銀行廖姓行員來電，但雙方講了將近30分鐘，蔡女仍不為所動。

該名假行員見蔡女不輕易上當，索性直接跟蔡女說如果不照指示操作，她的銀行帳戶就會馬上被凍結，蔡女這才開始緊張，同意照對方指示操作「淨空帳戶」。假行員提供蔡女2組「測試數字」進行轉帳，經過反覆操作14次，蔡女一共轉出48萬餘元，直到帳戶只剩下500多元。

假行員又稱蔡女也需將外幣帳戶清空，蔡女又轉出10萬元。歹徒食髓知味表示信用卡都要一併處理，蔡女不疑有他，將自己3張信用卡正反面拍照傳給假行員，10分鐘之後，就陸續被盜刷44萬餘元。

不料，詐騙集團又要蔡女向銀行預借現金，並且淨空帳戶，這樣才能確保她的帳戶是完全安全的。蔡女再度妥協，向銀行預借38萬多元交給歹徒，總計蔡女從接到第一通詐騙電話開始，短短7個小時之內，一共匯出近98萬元，再加上被盜刷44萬餘元，總財損高達142萬元，這下帳戶真的全「淨空」了。

警方表示，傳統「解除分期付款」詐騙手法，歹徒會告知曾網購民眾交易誤設為12期分期，要民眾透過自動提款機（ATM）輸入「代碼」、「密碼」取消分期，實則利用「轉帳」功能將民眾財產轉出。而詐騙話術不斷推陳出新，近期更常見以「誤設為經銷商」、「誤加入團購名單」、「升級高級會員」為由，聲稱協助民眾取消設定、淨空帳戶確保帳戶安全，要民眾操作網路銀行、ATM、提供信用卡資訊，甚至要求購買與網購毫不相干的遊戲點數翻拍傳送。

警方提醒，切勿相信自動提款機或網路銀行的「轉帳」功能可以輸入「代碼」、「密碼」取消設定，也切勿相信「淨空帳戶」以確保帳戶安全性的說詞。