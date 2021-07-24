高雄市鼓山分局日前查獲一名年僅18歲車手阿翔（化名），阿翔被捕後懊悔表示，他為了賺錢，鋌而走險當起車手，但萬萬沒想到，他從台北搭高鐵高雄，抱回208萬元繳給詐騙集團，竟然只分到3000元，不僅金額少得可憐，還被警方抓到，讓他直呼：「超後悔」

阿翔被捕後向警言坦承，他因為先錢花用，就答應當詐團的車手，於是從台北搭高鐵到高雄，還揹一個大包包去取款，把一名被害婦人領出來的208萬元，帶回台北繳給詐騙集團，然後等著分錢，沒想到達成任務等分錢時，整袋白花花的千元鈔票，竟然只有3張是他的，只拿到3000元，讓他當場傻眼，不僅拿到的錢那麼少，還被警察抓到，覺得很不值得。

阿翔落網後自稱是首次犯案，因為想買手機，上網看到訊息才去應徵車手，未料事後將詐騙金額208萬繳回後，只分到3千車馬費，雖然詐騙集團表示如果他再跑第二趟報酬會更高，但他已經拒絕，只是沒想到首次當車手犯案就被抓了。

據「三立」報導，一名婦人向警方報案，指出一名自己被檢假察官詐騙，已經把208萬元現金領出來交給書記官（車手），高雄市鼓山分局獲報，立即派偵查隊及龍華派出所組成專案小組進行調查，最後查出車手阿翔住在新北市新莊區，阿翔看到警方找上門當場錯愕，對警方直呼「好後悔」，不只沒賺多少錢，還要接法律制裁。警方逮到阿翔後，繼續向上追查詐騙集團源頭。