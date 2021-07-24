距離2022年的縣市首長選舉的時間越來越近，各陣營也都在積極展開布局。《美麗島電子報》董事長吳子嘉預測，前國民黨主席會朱立倫會再度當選黨主席，且他也會推出自己的人選搶攻桃園市長大位，若朱立倫贏下桃園，蔡英文總統將面臨跛腳的窘境，而民進黨則將迎來副總統賴清德的時代。

吳子嘉日前在己的的直播節目《董事長開講》中表示，朱立倫一定會當國民黨主席，且一定會推出他的桃園市長人選，如果朱立倫打贏桃園選戰，現任桃園市長鄭文燦就只剩下跟賴清德拚這條路。

吳子嘉認為，桃園市如果被國民黨拿回去，那蔡英文2022年就跛腳了，她可能也沒辦法再繼續擔任黨主席，而蔡英文跛腳以後，民進黨進就入賴清德時代。他更指出，若民進黨在桃園敗選，2022年12月投完票，蔡英文下台，行政院長也沒人要當，就和馬政府後期一樣。

吳子嘉直言，賴清德時代來臨，蔡英文就沒搞頭了，還不快點清醒過來救自己？吳子嘉更透露，若蔡英文2022年選舉完後跛腳，會打亂美國的一些布局，這是大問題，雖然蔡英文不希望2022掛掉，但蔡英文的幕僚又很笨，叫她每天發臉書和直播，把自己的行情搞掛掉，且幕僚還誤導她，說總統沒關係，這段時間過了，民眾就忘了，忘了之後明年我們還可以贏，「怎麼可能？死那麼多人」。