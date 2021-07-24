金門縣府觀光處長丁健剛強調，縣府將依疫情狀況機動調整台金線航班，未來若中央調降疫情警戒並增加航班，屆時緊急專機才會退場。（縣府提供）

新冠肺炎疫情趨緩，金門縣府配合中央調降防疫等級，將協調民航局8／1起增加台金班機航次架次，讓鄉親往來更加便利。

二級警戒台金班機調整表。

縣長楊鎮浯今天責成觀光處在滿足鄉親緊急就醫、奔喪、基本交通需求以及減少跨區移動前提下，與交通部民航局協調航空公司調增往來班次。

觀光處長丁健剛表示，配合航站運能及快篩能量，台北-金門及台中-金門將增加架次，另也重啟台南-金門航線。調整後自8月1日起至8月9日止，每日台北、台中、台南及高雄往返金門分別為5（4＋1）、2、1、2架次，並將視疫情變化滾動式調整。

丁健剛指出，因鄉親緊急需求包括就醫、奔喪的情況仍多，為能即時服務鄉親，「緊急專機」服務延長至8月9日。目前協調結果是：7月26（一）、29日(四)及30日(五)這3天有提供緊急專機，另8月1日起至9日，緊急專機提供時間為星期一、三、五、日。即自8月1日起至9日止，每日北-金往返各5架次，其中1架次的一、三、五、日為縣府「緊急專機」。

金門縣府將依疫情狀況機動調整，未來若中央調降疫情警戒並增加航班，屆時緊急專機才會退場。

觀光處統計，縣府協調民航局及航空公司自6月30日至7月26日，每星期加開3架次往返北金「緊急專機」，至7月23日已執行台北-金門往返共計10架次，1999專線協助及機場協助候補，共計844人次，有效解決鄉親燃眉之急。

觀光處提醒，若鄉親有緊急就醫、奔喪等急難情況需要搭乘，可撥打金門縣政府1999專線（外縣市及手機請撥0800-318823），將有專人服務。