針對中央宣布疫情警戒降級，台東加路蘭部落盼遊客勿進入部落。（蔡旻妤攝）

針對中央宣布疫情警戒降級，台東加路蘭部落盼遊客勿進入部落。（蔡旻妤攝）

中央宣布全台27日疫情警戒降至二級，但台東加路蘭部落自主防疫站仍持續運作，部落會議主席表示，因應降級恐帶來大量遊客，加上部落附近的加路蘭海濱公園是熱門觀光景點，部落因此決議防疫站從27日開始自主延長7天，希望避免大量遊客湧入部落。

雖然中央宣布警戒降級，但位於東海岸的加路蘭部落自主防疫站仍正常運作，持續為部落健康做把關，部落族人表示，日前烟花颱風逼近，海邊風大，但志工同樣維持管制，為了族人健康堅守崗位。

加路蘭部落的自主防疫站，雖然只是由帆布臨時搭蓋的防疫站，但防疫工作卻相當落實，而部落會議主席也表示，雖然警戒降級，但由於附近的加路蘭海濱公園是熱門觀光景點，預期降級後會吸引大批遊客，為了守護部落內的健康安全，因使部落防疫站從27日開始自主延長7天，希望避免大量遊客進入部落。

部落防疫站志工林以書說，請車輛停下、量額溫、噴酒精，例行工作不會很辛苦，習慣就好，只是遇上大太陽就有點熱而已；志工林頡指出，擔心部落中的老人家比較容易生病，因此不希望遊客進入部落，呼籲遊客「能不要進來就先不要進來，等疫情過了再過來比較好」。

據了解，台東縣「嘉玲」持續報到44天，有著1個多月零確診的好成績，綜觀全台疫情逐漸趨緩，但台東鄉親及部落族人仍擔心降級或舉辦大型活動，恐吸引大量外地遊客，造成群聚感染，因此部落內除了持續防疫檢測，也希望遊客進入部落時能配合防疫工作，共同保護部落健康安全。