【回憶殺】80年代紅極一時的玉女偶像齊藤由貴，曾爆出和已婚家庭醫生搞雙重不倫，但一開始不願承認，直到媒體曝光她破廉恥吻照，加上遭小王出賣，最後只好認了出軌。

齊藤由貴高中時，曾參加雜誌小姐選美，雖然沒奪下后冠，但也因此和經紀公司簽約，1985年發行單曲《畢業》，正式以歌手身分出道，同年4月首次主演電視劇《太妹刑事》大獲好評，電視劇的大熱還帶起一陣溜溜球熱潮。

1986年是她事業爆發的一年，主演NHK晨間小說連續劇《跳駒》，平均收視率高達41.7%，話題性和評價都非常高，她也因此成為聞名全國的女星，同年年底的NHK紅白歌合戰，她更成為當時紅白史上最年輕的紅組主持人。

齊藤由貴1994年和圈外男友結婚，育有1男2女。(圖／本報系資料照)

而她替人氣動畫《相聚一刻》主題曲獻唱大受歡迎，另外，1987年發行的《砂の城》一曲，更將她的歌唱事業攀至高峰，1989年主演電視劇《湘南物語》，並演唱主題曲《走向夢中》（翻唱自井上陽水的同名歌曲），這首歌也是她銷量最高的單曲。

1990年代，齊藤由貴在電視劇、電影、舞台劇等領域持續活躍，愛好詩作的她，也出版了多本詩集，還多次為其他歌手填詞，當時可謂是日本一代女神。不過除了事業精彩，在感情方面也是波折不斷。

曾爆出介入歌手尾崎豐、藝人川崎麻世婚姻，傳出不倫緋聞，1994年她和圈外男友結婚，育有1男2女，不過2017年周刊公開她W不倫（雙重不倫）醜聞，與家庭醫生「十指緊扣」親密照遭曝光，但她一開始否認婚外情，並強調只是誤會：「當時怕摔倒只有牽一下。」

齊藤由貴和小王恥照被媒體曝光。(圖／翻攝自日網)

不過之後日媒持續曝光她「破廉恥接吻照」，只見她忘情和男方熱吻，狠狠打臉她說謊，而已婚小王也出面受訪，承認2人不倫戀長達5年之久，「說到這個就想哭，其實我仍想要保護齊藤由貴小姐，但現在的我辦不到。」之後小王更被曝光頭罩著女性白色內褲的照片，外界瘋傳出自她之手，也讓她形象重挫。

眼見無法再隱瞞，齊藤也以親筆署名傳真謝罪信給媒體，坦承外遇事實，「這次的事情，全部都是我的責任，之前沒能在記者會上說出實情，真的非常抱歉，因為考量到小孩，我實在沒辦法將所有的事情在公開場合全部說出。

而她也表明會承擔所有責任，因為她是摩爾門教的信徒，平時不接吻戲，因此爆出不倫戀，粉絲一開始都不相信，身為摩門教徒卻犯戒，也已遭教會除名。之後她宣佈辭演NHK教育頻道，還有兩支廣告，以及原定演出的NHK大河劇《西鄉殿》。

齊藤由貴現靠精湛演技走出不倫醜聞。(圖／達志影像)

雖然因為醜聞形象大跌，但她沉寂一段時間後，隔年以新片《第三次殺人》抱走報知電影獎的最佳女配角，她也坦言已獲得家人支持，去年在日劇《龍之道雙面復仇者》中，以精湛的演技再度收服觀眾的心成功甩開不倫醜聞。