台東縣府公布防疫警戒降級指引。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府公布防疫警戒降級指引。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府公布防疫警戒降級指引。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府公布防疫警戒降級指引。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布防疫警戒自27日起降至二級，台東縣政府24日宣布餐廳開放內用，業者需依照中央餐飲指引增添隔板加強防疫，夜市仍禁內用鼓勵外帶，且不可邊走邊吃，至於熱氣球是否辦理，縣府仍研議中。

縣長饒慶鈴宣布有條件餐廳開放內用，餐廳業者必須要設置隔板、採梅花座及實聯制等配套規定，桌距須有1.5公尺；但夜市仍不開放內用，攤商數量由現有的2分之1增加到4分之3，遊戲攤位仍不開放，並鼓勵預約外帶或外送，禁止邊走邊吃。

至於外界關注的台灣熱氣球嘉年華活動，縣府表示目前仍在研議中。縣府交通及觀光旅遊處表示，7月底確定舉辦Fly for Taiwan台灣祈福祝禱活動，時間、地點將另通知，確定由今年首度亮相的HELLO KITTY球熱場、採線上直播、不開放民眾入場；而光雕活動暫定2場，且不會跨鄉鎮舉辦，倘疫情升溫或地方反彈，不排除取消活動。另台東杉原海水浴場、富山護漁區則暫不開放。

幼兒園及課照中心自27日起開放孩子到校上課、國中小校園開放，但不開放廁所及不提供飲用水、開放高中以下運動團隊訓練以及各項課程、研習、會議及活動，人數限制室內50人、室外100人，但禁止跨縣市之校外教學活動。此外，縣立體育場所屬室內、外運動場館開放。另蛋糕公園、東海運動公園及縣立體育場兒童遊戲場、籃球場等運動場域內設施開放。

台東縣文健站已有31站疫苗施打率達8成、且長者施打疫苗已逾15天，因此，文健站自27日開站上課，社區照顧關懷據點和聚福食堂自27日提供送餐取餐服務。

饒慶鈴表示，她了解縣府做任何決定或政策推動，一定無法做到盡善盡美讓大家都滿意，不過，在防疫優先下，會以縣民健康安全及地方經濟原則，讓台東的各行各業及經濟亦逐漸復甦。期待7月27日防疫警戒降級後，在大家的努力下，鄉親們可逐步恢復正常生活，也請鄉親隨時提高警覺，配合執行戴口罩、實聯制、量體溫、人流動線、定期清消、管控室內人數，務必落實防疫，才能讓大家盡速回到正常健康的生活。