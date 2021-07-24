托嬰中心27日起恢復收托，中央公布指引方向（翻攝自衛福部／戴上容新北傳真）

托嬰中心27日起恢復收托，中央公布指引方向（翻攝自衛福部／戴上容新北傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日起全台降為2級管制，只要托嬰中心遵照指引，可恢復收托，指引包含：動線要分區，照顧上以分艙分流、分組機制，一個服務人員帶4個小孩，二級警戒以上時間禁止室外活動等，新北是社會局表示，新北市托嬰中心疫苗施打率都超過8成，目前也都已做好各項防疫準備。

新北市中和區私立麥迪兒托嬰中心負責人江大千表示，暑假是托嬰中心畢業潮，嬰兒人數本來就較少，中心原可托育95人，這次統計約收托6成，人數剩63人，可望投入比政府規定更多教師，可達1：3比例。此外，托嬰中心一天至少清消3次，家長採分時段、分流接送。

江大千指出，中央有宣布「分層管理」，後來來文補充說明，可「分區管理」即角落分區，中心會將教室分為3區、不混班上課，每個孩子可達3.5平方公尺空間活動。

新北市汐止忠厚公托中心主任包崇明表示，法規原先規定托嬰比例為1：5，如今防疫規定為1：4，中心在疫情前就徵聘充裕人手，因此1：4比例不是問題，且行政人員也多有托育執照都能夠幫忙。中心原可收75名嬰幼兒，據統計大約6成孩子會回中心托嬰。

包崇明指出，中央有宣布「分層管理」，後來也有來文補充指引，指出可「分區」即角落分區，不然，平面很難做到「分層管理」，而汐止托嬰中心為736平方公尺，配合中央指引空間綽綽有餘。

包崇明指出，針對清消部分中心每日2次消毒，公共區域則加強消毒，另每次換完尿布後，也會幫寶寶個別清潔；動線部分，規劃家長分時段、分流接送，預計30秒內接送孩子，避免教師、家長開口對談，一律採電子聯絡簿聯繫，確保防疫安全。