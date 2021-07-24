馬來西亞歌手四葉草(朱主愛)憑著一首音樂單曲「好想妳」，讓她打開了知名度，音樂MV在Youyube上創下了6千500萬點閱觀看人次。最近四葉草另一個頻道「朱阿草」破10萬，為了答謝粉絲朋友們，換了一個全新造型給大家驚喜，引起許多朋友的關注、討論。

四葉草在個人社群頻道中表示: 「這個挑戰對我來說，非常簡單! 因為我之前就已經嘗試過這個造型了，剛好我現在是沒有瀏海的狀態，可以來換一下新的髮型。」照片中，可以看到四葉草轉變成韓系的花美男，陽光般的笑容，融化許多粉絲朋友的心。

四葉草曾打扮過許多不同的造型。(圖/四葉草 YT)

四葉草一連換了3套造型與服裝，她戴著一頂漁夫帽，搭配一件有卡通圖案的襯衫，帥氣與清秀的氣質，其中一套穿搭風格，在選秀節中目《創造101》，就曾用此造型與觀眾朋友出現，是在這3套不同風格造型中，大家最熟悉的樣貌，讓粉絲朋友直呼: 「這麼帥氣的男孩子誰不愛呢？」

四葉草打扮成帥氣的花美男，引起許多網友的討論。(圖/四葉草 YT)

許多網友表示: 「第二個造型是從漫畫走出來的男主嗎？太殺了啦！」、「男生的話就是很正的美男子、好像日本動漫裡面的男主角！」、「離開黃明志，四葉草感覺好可憐!本來應該是華人界屈指可數的明星！」、「小草姐姐妳的新專輯，什麼時候才出啊？我們快等不及了! 」