針對美國國務院及有關部門發佈「香港商業警告」以及美國財政部對香港中聯辦7名副主任實施金融制裁，中國外交部不甘示弱，7月23日晚間宣佈，對前美國商務部部長羅斯、香港民主委員會等7個美國人員和實體實施對等制裁。大陸國務院港澳辦今天（24日）在微信公眾號發文表示堅決支持。「必須讓他們長點記性」。

文章稱，港澳辦堅決支持外交部對7個美國人員和實體實施對等制裁。「來而不往非禮也」。中國人民從不欺負、壓迫、奴役其他國家人民，但也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們。我們奉行的原則是「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人」。

文章稱，此次被制裁的美方有關人員和實體，一直以來在涉港問題上捏造事實、造謠抹黑、顛倒黑白，推動出台干預香港事務的法案和行政舉措，損害中國國家利益。

文章稱，「按照大陸全國人大常委會最近通過的《反外國制裁法》，他們必須受到應有的懲罰，必須讓他們長點記性。任何揮舞制裁大棒的霸凌行徑都必將受到重重的回擊！」