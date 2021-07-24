漢來美食餐飲集團各品牌餐廳27日起恢復內用，「漢來海港餐廳」則於7月30日開放。（漢來美食提供）

漢來美食餐飲集團各品牌餐廳27日起恢復內用，「漢來海港餐廳」則於7月30日開放。（漢來美食提供）

漢來美食餐飲集團各品牌餐廳27日起恢復內用，「漢來海港餐廳」則於7月30日開放。（漢來美食提供）

727防疫降級，餐廳內用鬆綁，漢來美食餐飲集團24日宣布，各品牌餐廳27日起恢復內用，吃到飽型態的「漢來海港餐廳」因需要較大幅度調整供餐方式，則於7月30日開放。各餐廳的台北店則配合北巿府政策，暫訂8月3日開放。

漢來美食表示，已採購足夠桌位隔板和酒精消毒噴劑。名人坊、翠園、漢來軒及漢來上海湯包、上菜等主題餐廳，除了配合政府規定，採間隔桌距、梅花座及隔板的座位安排，也特別開出方便客人點餐的個人套餐和簡易合菜。

漢來海港自助餐廳除了隔桌帶位，也將實施桌號夾點菜，顧客進入餐廳後均可拿到一包貼有「已消毒」字樣的桌號夾，只要將寫有桌號的夾子放進餐檯上的容器內，廚師料理後，將由服務人員送菜上桌，讓顧客安心用餐。

雖然7月27日起防疫降級，只要符合防疫指引，餐飲業可開放內用，但仍有部分縣巿仍禁用，台北巿因為要再觀察一周，漢來美食表示，配合各地方政府防疫措施，旗下位於台北的餐廳，目前暫訂8月3日開放。