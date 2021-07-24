楊勇緯稍早在柔道60公斤級賽事中與姆凱澤(Luka Mkheidze)進行4強賽，兩人打到驟死賽，最後楊勇緯取得1勝(IPPON)，成功拿下對手晉級金牌戰，這下他至少會有銀牌入袋，也為中華隊代表團拿下第一面獎牌，這對中華代表團來說真是天大的好消息！

他興奮握拳慶祝(季志翔/攝)

今天中華隊柔道好手楊勇緯白天就出賽，他連戰皆捷，他參加男子60公斤級的比賽，第一場16強與保加利亞選手(Yanislav Gerchev)對決，雙方打到延長賽，楊勇緯以技術和體力的優勢成功壓制對手，接著8強戰楊勇緯依然勇猛，在剩下58秒時取得1勝(IPPON)，擊敗荷蘭選手成功晉級4強！

宣佈勝利時掩面哭泣(季志翔/攝)

而他若是能成功進入金牌戰，至少會有銀牌落袋，這將是我國自2004年跆拳道黃志雄之後，再次有男子選手在奧運奪得銀牌以上的榮譽。所以此戰對楊勇緯來說非常重要。能打破我國在國際運動會得牌陰盛陽衰的情況，也能幫助中華隊今日奪下首面獎牌，而他真的做到了！

離開比賽時哭泣(季志翔/攝)

雙方交手過程(美聯社)

楊勇緯是台灣原住民排灣族運動員，小學三年級就開始投入訓練，曾於2017年取得亞洲青年柔道錦標賽的60公斤級金牌，他以排名第11獲得奧運資格，首輪從16強起步，這次在東京奧運第一天出賽就接連拿下勝利，順利殺進金牌戰，讓大家都非常歡騰！