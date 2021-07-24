26歲的艾薇娜（ELVINA MOHAMAD）是馬來西亞當紅女星，曾演出多部電視劇，IG更有百萬粉絲追隨，在2年前嫁給拿督企業家老公，又多了一個豪門貴婦頭銜。然而她日前與朋友視訊直播，過程中有一男網友加入聊天，想不到對方竟突然露臉，嚇得她當場驚聲尖叫，事後更火大公開這段不雅直播影片，請對方停止這種下流行為。

艾薇娜近日氣炸公開一段與朋友視訊直播影片，影片中她一開始還開心與朋友聊天敘舊，然而就在接受一位男網友加入視訊的申請後，一切全變了。因為男網友的視訊畫面突然從家中窗簾變成展示他的生殖器，令艾薇娜反應不及，傻看對方畫面3秒，才驚覺自己看到什麼東西，嚇到整個人坐在椅子上往後退，放聲大叫，緊急中斷直播。

事後艾薇娜更氣到在社群網站公開這段不雅直播片，讓超過30萬網友共睹這位噁男的下流行為。她透露自己至今心情無法平復，也呼籲大家要小心這位男網友，因為據她所知，對方已經不是第一次做出這種事。

艾薇娜還表示申請加入聊天的是她朋友帳號，但不知為何加入互動的卻是這位網友，她更火大向該網友警告：「這位不負責任的先生，社群平台不是你釋放情慾的地方，請停止你那下流行為！」