沈男因抽菸未戴好口罩，被警方查獲涉及3項通緝罪訊後被解送歸案。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名沈姓男子24日凌晨坐在新興區1間旅館騎樓地拉下口罩抽菸，巧遇執行巡邏警網，警方趨近沈男盤查身分，意外發現沈男竟是身揹3條竊盜罪分別被屏東、橋頭和高雄地檢署通緝的通緝犯，沈男萬萬沒想到四處躲藏了半年，卻因為抽一根菸沒戴口罩衰落網！

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日國內疫情警戒降二級，但民眾在戶外仍須全程戴口罩；新興分局五福二路派出所警網24日凌晨持續加強轄內商圈等高風險場所巡邏稽查，避免民眾有鬆懈僥倖心理。

凌晨1時許，五福二所巡佐丁福龍、警員林佑勝巡經中山二路上1間旅館前，發現45歲沈姓男子將口罩拉至下巴，坐在旅館前的騎樓抽菸，警方好意前往提醒沈男要戴好口罩，注意防疫規定，順便盤查沈男身分；未料，卻意外發現沈男竟是身犯3件竊盜案的通緝犯，且分別被高雄地檢署、橋頭地檢署、屏東地檢署三地發布通緝令。

沈男供稱，自己長期在高雄打零工，未住在屏東戶籍地，未接獲檢方的到案通知，不知自己遭通緝，警方訊後將沈男依法解送歸案。

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