戴資穎拿首勝總統臉書道喜 網友卻「神留言」。總統臉書截圖

東京奧運羽球女子單打項目今開打，大會第二種子、世界球后戴資穎拿下小組賽25分鐘首勝；蔡英文總統今在臉書表示，「恭喜小戴」；網友「神留」，「若他有搭商務艙，可能十分鐘就打贏了」。

總統今在臉書發文，附上她在電視前，觀看戴資穎比賽的照片，之前引發爭議「特權領養」的搜救犬樂樂也一起觀看，總統在在臉書表示，恭喜小戴旗開得勝，保持好狀態，繼續加油！「今天也有許多國手陸續出賽中，我們一起在家收看轉播，全力應援吧」！

由於戴資穎出發前在IG發文，引發選手搭經濟艙風波，今天戴資穎花25分鐘就拿下首勝，有網友在蔡總統恭喜戴資穎的發文下面「神留」，「若他有搭商務艙，可能十分鐘就打贏了」。

戴資穎被分配在P組，小組賽首戰對上世界排名46的瑞士好手賈奎特（SabrinaJaquet），不過這場比賽賈奎特腳部疑似有傷勢，移動速度偏慢，最終就讓戴資穎以21-7、21-13，只花了25分鐘就直落二拿下小組賽首勝。

蔡總統稍早也在臉書指出，台灣和日本是緊密連結的好鄰居，在困難的時候，都曾為彼此伸出援手。這次東京奧運，我們全力相挺。

她說，雖然無法親臨現場，但是透過轉播，準備好關注每一場賽事，一起見證選手拿下好成績。