桃園八德人口不斷成長，但還沒有大型醫院，長榮醫院日前在八德申請設院，卻遲遲未有下文。經陳情後，立委趙正宇發現原來衛生福利部尚未核准，立即請衛福部加快腳步，希望盡快充足八德醫療資源。

八德、大溪地區長期缺乏大型醫療院所，若有緊急醫療需求，須到龍潭的國軍桃園總醫院、三峽恩主公醫院，甚至是更遠的林口長庚醫院。而長榮醫院近年規畫進駐八德擴大都市計畫區，讓地方引頸期盼，卻因申請案在衛福部審查未核准，導致進度「難產」。

立委趙正宇日前接獲院方陳情，他說，桃園市醫療資源南北分配不均，北桃園每萬人約43床，南桃園每萬人僅約23床，選區內大溪、復興區的南桃園民眾，看病常要跨區，病人光是車程就疲憊不堪，因此對於長榮醫院設立樂見其成，更盼「越早越好」。

趙正宇說，接獲陳情後，立即請衛福部全力協助，衛福部也立即發文請院方補正資料，推進建院腳步。

桃園市衛生局表示，長榮醫院向衛福部申請設立急性一般病床150床，總樓地板面積1萬3068.31平方米，該院籌備處2020年7月向衛福部申請社團法人組織設立，衛福部2020年12月函請籌備處修正法人設立計畫書後再送。據了解，該籌備處業今年1月修正後再送，應近日會函復審查結果。