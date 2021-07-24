警方查扣到改造手槍1支、子彈7顆、銀行存摺、提款卡、信用卡、點鈔機、手機、筆記型電腦、現金9餘萬元等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

詐團遭黑吃黑強盜200萬 嫌犯跑到恆春逍遙遊遭逮。

假博弈詐騙集團蔡姓男子等成員，5月間在北市大安區旅館突遭竹聯幫許姓男子等人持刀棍洗劫200多萬元，北市大安分局警方先將蔡嫌等6名詐團成員逮捕送辦，再連夜南下趕赴恆春，將躲在民宿享樂度假的許嫌等人及其他共犯逮捕歸案。

大安分局5月19日接獲民眾報案，指忠孝東路一家旅店疑似有人在開毒趴及遭強押等情事。警方趕抵現場查處，沒發現開毒趴，卻見到桌上有多本銀行存摺、提款卡，員警察覺有異，經交叉盤查後確定在場的蔡姓男子等6人是假博奕詐騙集團，查扣到改造手槍1支、子彈7顆、銀行存摺3本、提款卡5張、信用卡2張、點鈔機1台、手機5支、筆記型電腦2台、現金9餘萬元等贓證物，依法移送後，蔡嫌等3人裁定覊押。

蔡嫌供稱，他之前曾向竹聯幫許姓男子購買槍支防身，不料，當日許男竟黑吃黑，率眾持刀棍跑到房間搶走200多萬元，警方追查發現，許嫌等一行人犯後跑到恆春民宿度假，立刻連夜南下恆春，將許嫌等3人逮捕歸案，現場查扣手機4支、現金10萬元。

警方發現，該強盜集團成員各自四散逃逸，後續再發動三波拘搜行動，在新北市等地逮到其他3嫌。嫌犯供稱，搶來的200多萬已朋分花用殆盡。訊後，全案依組織、槍砲、強盜等罪嫌移送台北地檢署偵辦，6名嫌犯全數遭法院裁定覊押。

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