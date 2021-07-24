經發局長張峯源強調，違反中央最新規定，室內容留人數上限50人者，處以6萬至30萬元罰緩。（台中市政府提供）

雙北、桃園、高雄、台南相繼宣布27日降二級警戒後，餐廳將開放內用。經台中市議員謝志忠等24日為民喉舌，市長盧秀燕繼另5都後，宣布台中市27日起「限制性開放」內用，業者須落實中央及地方防疫指引，包括容留數、實聯制、桌與桌間距大於1.5公尺、同桌設隔板或梅花座等，市府並將加強稽查。

台中市原是6都中，唯一尚未表態是否開放餐廳內用的直轄市。業者紛紛敲碗要求開放，市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等為民請命說，中央宣布全台7／27起至8／9日防疫降至二級警戒，全台23個縣市幾乎都已做出決策；只剩台中市與宜蘭市尚未公布餐廳是否開放。

盧秀燕24日舉行台中市疫情指揮中心線上記者會說，台中是全國第二大城要同步思考防疫安全、中部七縣市區域聯防及經濟問題；經跨局處討論後，要求餐飲內用須落實中央規範，如加裝隔板、實聯制、維持社交距離等，也要求業者增加落實市府規範。

盧秀燕指出，包含餐廳應於明顯處張貼「容留人數」、相關餐飲人員務必要落實防疫規範與管理措施，市府將加強稽查，如業者無法遵守中央、地方的防疫規範，須改為外帶或外送。

經發局長張峯源說，台中餐飲自27日起開放內用，夜市、市場、百貨、賣場及其他場域附屬內之美食業一併開放；另夜市、市場及百貨賣場及其他場域設置的社交距離，宣導員務必加強宣導管理，市府也將加強稽查，遵循中央到地方的防疫規範。

張峯源強調，如查獲未落實實聯制，未落實體溫量測者及每人最小2.25平方公尺社交面積者，將依法裁處3000元至1萬5000元罰鍰；另違反中央最新規定，室內容留人數上限50人者，處以6萬至30萬元罰緩。