男星言承旭昔日以偶像劇《流星花園》男主角道明寺爆紅，和周渝民、朱孝天、吳建豪組成男團F4紅遍全亞洲，成為萬千少女的男神，之後他在影視圈也有不少代表作；言承旭日前上大陸綜藝節目又扮道明寺，唱歌時身後出現20年前MV，現年44歲的他和當時鮮肉模樣幾乎零差別，網友狂讚「不老男神」。

近來把工作重心轉向大陸的言承旭，除了在戲劇領域有好表現，也不時出現在各大真人秀或綜藝節目，日前受邀擔任《夏日少年派》嘉賓，他驚喜神還原2001年偶像劇《流星花園》裡道明寺模樣，和另外3名模仿F4的藝人合唱，掀起全場轟動。

言承旭（圖右一）在節目扮20年前經典角色道明寺獻唱。(圖/ 摘自微博)

言承旭表演時身後大螢幕播放20年前MV，帥氣模樣依舊。(圖/ 摘自微博)

言承旭44歲狀態被網友大讚根本沒變。(圖/ 摘自微博)

言承旭在演唱時，身後大螢幕還穿插20年前F4歌曲的MV，這段期間言承旭彷彿沒有太多差別，笑起來臉上深深的酒窩還是一模一樣，不僅讓現場主持人和其他嘉賓都被電暈，節目畫面也被網友瘋傳討論。

而44歲的言承旭帥氣如當年，粉絲看了都不得不讚嘆，「真的有變老嗎？看不出和十幾年之前有什麼區別」、「真的是不老男神，一如既往的帥氣逼人，永遠少年感滿滿」、「都不會老耶，臉上也沒有打針的感覺」、「還是那個道明寺」。