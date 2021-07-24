中央流行疫情指揮中心宣布7月27日起防疫警戒降為2級，國內旅遊團從微解封的9人以下，放寬到50人以下，但遊覽車座位要安排梅花座，且車內麥克風僅能用來導覽，不可用來唱歌，每次使用後都要清潔消毒。綠委高嘉瑜在電視政論節目中對此表示十分不解，同台的前立委沈富雄也認為這個規定很奇怪，並點名規定高嘉瑜不能唱歌，讓眾人笑翻，高嘉瑜則立即喊「歧視」反擊。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，旅遊團放寬到50人以下，遊覽車座位要採梅花座，業者可以自行安排車型。他特別指出車上的麥克風，使用上較為頻繁，每次用完都應該要清消，麥克風只用來導覽，不是拿來唱歌用。

針對指揮中心的規定，沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中表示，「導覽 導遊的是一個人，唱歌的話就輪著是眾人…」，一旁的高嘉瑜則說，「自己唱歌不行？我這麥克風就我自己拿著唱，自己唱不給別人唱不行？」。

沈富雄認為，要區分的話，不在於拿麥克風的目的，是導覽還是唱歌，而是到底是一個人還是一群人使用，「我覺得這樣的規定，實在有一點奇怪」，高嘉瑜也抱怨道，「為什麼不准唱歌，我真的不懂，可以講話不能唱歌」，這時沈富雄突然說，「我要規定，高嘉瑜唱歌不可以，館長唱歌可以，這樣行不行」，主持人趙少康也忍不住直言，「高嘉瑜就是要唱歌是怎樣？」而高嘉瑜則反擊沈富雄，「你這是歧視」。