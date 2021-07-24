前總統陳水扁電台節目「有夢上水」，繼日前邀請「喇叭」邱義仁上節目吹皺一池春水，明天將專訪「水牛伯」立法院長游錫堃，成為上阿扁節目中蔡政府職位最高的受訪官員。

游錫堃幕僚表示，游院長說，2008年民進黨下野後，每年至少有一次以上去探望陳前總統，今年因為疫情關係，至今未能成行。此次與其說是接受陳前總統電台專訪，不如說是去拜訪提攜自己的老長官，這是兩人好好敘舊的寶貴機會。

阿扁明訪游錫堃一樣備受注目，蔡英文總統上台後，與扁的關係冰冷，許多民進黨人士也跟扁若即若離，何況身居高位者。游錫堃與扁的關係相當緊密，而扁、游、蔡英文的關係也很微妙。

2009年，阿扁在獄中寫信給游錫堃提到，「我選台北市議員。您、貞昌兄、長廷兄跟我同年參選，也都是第一次；沒想到在我是市長的最後一年與您結緣後，反而是關係最緊密的一個」。

提到八掌溪事件，扁說，行政院長唐飛在輿論壓力下，想要責任一肩挑。「我親自致電給您，建議『代過』，幫院長扛下政治責任，理由非常牽強，說依《災害防救法》是由副院長負責。事實上，該法始公告三天，罪不及您。但為了避免一場院長負責請辭、引發內閣總辭的政治風暴，您說願意完全配合」。

扁還說，2008年總統大選，馬英九提出「愛台十二大建設」的藍圖，長廷兄沒有大開支票，只提「幸福經濟」相對抽象空洞。「感謝您在院長任期內提出『2008國家發展重點計畫』、及『新十大建設』等，都是具前瞻性」。

扁還強調，極為欣賞游在國家定位與台灣前途的堅定立場。「2007年『台灣國家正常化決議文』無法案照您的意思通過，有點可惜，因為總統候選人的態度也很重要」。

當時信末，扁提到，「您還有未來，不要放棄，好好努力，成功一定是給做好準備的人」。結果游錫堃現在成為立法院龍頭。

游錫堃是民選總統以來做最久的閣揆； 2019年扁預告將成立新政黨「一邊一國行動黨」，黨主席鎖定游錫堃，游臉書發文婉拒；蔡英文總統後來活動與游同台，受訪及臉書發文強力尊游，強調游錫堃「此時此刻更需要他跟我們在一起」。

扁曾說，「2004年陸委會主委蔡英文在扁連任後表明，若新內閣仍是游錫堃組閣，她將離開政府。如今蔡英文改請游揆出任不分區立委，並內定下任立法院長」。