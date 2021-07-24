大陸男星吳亦凡深陷桃色風波，遭到大陸官媒點名封殺，儘管他發文嚴正否認，日前警方卻證實19歲網紅都美竹爆料屬實，男神人設徹底崩壞，沒想到網紅「暴躁小當ris」又再爆出自己曾參加過「酒局選妃」，過程和都美竹的敘述十分相似，但現場的男性還包括某節目選手。

「暴躁小當ris」在微博發文指出，她在去年底受邀參加吳亦凡的酒局，一到現場就被沒收手機，還遭要求不能先行離開，現場約有20多個女孩及4名男性，除了吳亦凡經紀人和朋友之外，還有一名節目選手在場，酒局結束前，吳亦凡對在場所有女生表示會讓朋友加微信聯絡她們。

然而該名友人卻威脅「暴躁小當ris」陪睡，否則就不行加吳亦凡好友，當下她感到不舒服，拒絕了對方的要求，也因此逃過一劫，然而都美竹曝光醜聞後，她才知道有那麼多受害者，「以前天真的以為網路說的都是謠言」，她也希望自己的經驗可以為正義發聲。

「暴躁小當ris」外型甜美，也差點中了吳亦凡酒局的套路。(圖/翻攝自暴躁小當ris微博)

「暴躁小當ris」昨（23）日下午也更新近況，「北京公安已經找我錄口供了，大家別被網路帶了節奏，事情很快會水落石出，請相信人民警察。」風波發生至今，吳亦凡形象崩塌，不僅國內外的代言品牌全都宣布終止合約，甚至連官媒都發聲痛斥他的作為，演藝生涯岌岌可危。