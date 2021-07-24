受疫情影響，國民黨主席選舉延期，估計9月下旬投票。除現任黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中及前彰化縣長卓伯源宣布參選外，前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜、國民黨智庫副董事長連勝文的動向也受到關注，媒體人吳子嘉表示，朱立倫一定會當選國民黨主席，並率領國民黨打贏2022選戰。

美麗島電子報董事長吳子嘉17日在《董事長開講》網路節目中表示，朱立倫一定會當選國民黨黨主席，根據他做民調的經驗，和他目前的私下了解，這種大型的黨內選舉，朱立倫和江啟臣競爭，朱立倫一定會當選。

吳子嘉接著表示，朱立倫當選國民黨主席之後，運氣非常好，他會馬上領導國民黨打贏2022地方選舉，尤其桃園是他最熟悉的地方，他只要跟新北市長侯友宜合作，把桃園幹掉了，國民黨一勝利，朱立倫就變成勝選黨主席，就有當年吳敦義的氣勢，這也是國民黨的「勝選方程式」。

至於民眾黨，吳子嘉指出，民眾黨2022會大有斬獲，立委高虹安會去選新竹市長，他看到目前國民黨和民進黨的兩個人選，高虹安最後一定會當選。高虹安除了人長得漂亮，還有高學歷，在立法院的表現也佳。他也預測明年的民進黨會大敗，除非民進黨現在就把行政院長蘇貞昌換掉，不過現在看起來蘇貞昌已經過關了。