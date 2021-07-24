雲林縣政府啟動校園防疫整備，安排高中職以下教師施打疫苗。（張朝欣攝）

雲林縣政府安排高中職以下教職員工23日起連續2天分區施打疫苗，縣長張麗善24日前往雲林縣立體育館視查，表示縣內幼兒園教職人員已於12日完成施打，高中職以下教職員工施打完畢後，下周將安排補習班、安親班人員施打，為學校開學做整備，守護老師與學生的健康。

張麗善說，國際新冠肺炎疫情仍屬嚴峻，變種病毒傳播快速，為讓學生能早日重返校園，學校教職員工施打疫苗刻不容緩，在教育部規畫高中職以下教職員工列入公費疫苗專案施打對象後，縣府第1階段先為幼教教職人員施打，12日前已完成1705人施打，施打率高達97％。

張麗善指出，這2天進行的高中職以下教職員工施打專案核定施打名冊為8635人，其中包含外縣市教職員工選擇在雲林縣施打者共208人，為避免群聚並提高施打效率，縣府委託縣內6大醫療院所進行施打，至24日已完成所有人員疫苗施打。

張麗善說，為提升校園安全防護力，除了高中職以下教職員工外施打疫苗，補教業、安親班等人員也已於本月19日造冊完成送教育部核定中，預定26、27日施打；另長青食堂、關懷據點、樂齡中心等社會福利機構，也會陸續在7月底前完成施打。

張麗善指出，行政院已宣布7月27日至8月9日防疫警戒降為2級，縣府已請教育部盡速訂定開學後相關防疫指引，以利學校及早準備因應。開學前也會要求學校加強環境清消，並強化衛生教育宣導。另外，也呼籲如符合接種資格，但尚未接種疫苗人員，盡速至配合合約醫療院所接種疫苗。