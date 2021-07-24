中央流行疫情指揮中心日前宣布7月27日到8月9日調降疫情警戒標準至第二級，餐飲業如有適當防疫措施，也開放內用，不過雙北宣布不跟進，再觀察一周，業者顯得無奈。（張鎧乙攝）

中央流行疫情指揮中心日前宣布7月27日到8月9日調降疫情警戒標準至第二級，餐飲業如有適當防疫措施，也開放內用，不過雙北宣布不跟進，再觀察一周，業者只能以外帶咬牙苦撐。（張鎧乙攝）

指揮中心宣布7月27日降回二級警戒，逐步放鬆管制措施，更開放婚宴、公祭，以及超商、賣場、餐廳有條件內用，但雙北率先「逆時中」宣布禁止內用，全台縣市禁止或允許內用如下：

《禁止內用》

台北市、新北市：台北市長柯文哲與新北市長侯友宜通話後，2人看法一致，皆認為社區內仍有黑數存在，若貿然開放內用疫情恐會再次爆發，因此仍禁止餐飲內用，觀察一周後再討論。

宜蘭縣：禁止內用，直到8月3日才開放。

《開放內用》

基隆市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣、花蓮縣、金門縣、連江縣：一切依照指揮中心指引開放內用。

台中市：有條件開放內用，餐廳必須備有公筷母匙，店家須在門口張貼容留人數。

台南市：黃偉哲表示隔板除壓克力外，珍珠板、紙板、挖楞紙等能阻絕飛沫的皆可使用，夜市禁止供試吃、邊走邊吃，婚宴會館最多只能容納50人。

高雄市：陳其邁表示遵照中央指引，但以防萬一，婚宴原則上禁止，也不准非同住者聚會，禁止邊走邊吃，火鍋也不能共鍋，只限個人鍋可供應。

《尚未宣布》

澎湖縣。

總結來說，目前全台僅有雙北與宜蘭禁止內用，六都中桃園、台中、台南與高雄也都遵照中央指引開放內用，但台中、台南與高雄則有自行附加規定。