「婆婆的傑作……」一名媳婦在臉書訴苦，稱婆婆不僅會直接將淋浴蓮蓬頭塞入馬桶裡洗刷，還會無止盡的買菜將冰箱塞爆，讓她實在心好累。文章曝光後，不少網友紛紛留言表同感，「這冰箱……眼熟……」、「不誇張，同款婆婆冰箱」。

這名媳婦在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，21日刊出的內文中，媳婦說，她固定都會清潔馬桶與浴廁地板，但日前卻發現，原來婆婆都直接將蓮蓬頭塞入馬桶作為刷子洗刷，讓她感到相當無奈。

原PO的婆婆把蓮蓬頭當馬桶刷，整支進去嚕。（翻攝自臉書《靠北婆婆2.0》）

這名媳婦還曬出家中的冰箱慘照，照片中可見無論是冷凍、冷藏、蔬果室，全都被紅紅綠綠的塑膠袋與瓶罐塞滿，毫無秩序可言，也毫無空隙，難以辨認冰箱究竟儲藏了何種食物，新舊全混在一起。

原PO家中的冷凍庫被塞爆。（翻攝自臉書《靠北婆婆2.0》）

媳婦無奈的說，「冰箱滿成這樣叫婆婆別再買……還是繼續買菜」、「冰箱還有高麗菜……然後前前天她又買一顆高麗菜」，又或是，媳婦才剛煮完晚餐，婆婆又會拎著一大包菜回來，就算她表明沒時間煮飯，婆婆還是會繼續買，永遠把冰箱塞得這麼滿。

文章曝光後，不少網友留言回應，「我家冰箱也長這樣，後面藏著什麼，永遠沒有人知道」、「跟衛生習慣糟糕的人住在一起真的很痛苦很痛苦」、「生活習慣不同～真的別住在一起」、「冰箱可以說服自己忍受，但馬桶這樣洗真的不行，太噁了…」、「不誇張，同款婆婆冰箱」、「囤物症」、「怎麼好像看到我婆家的冰箱」、「這冰箱……眼熟……」。