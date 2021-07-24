東京奧運正式展開龍爭虎鬥。台中市7名優秀運動員選手參加，跨欄王子陳傑、自由車馮俊凱、游泳王星皓及「柔道男神」楊勇緯、林真豪、張筑涵、謝昀庭、出戰柔道、輕艇、舉重等項目；市長盧秀燕特錄製「前進東奧加油影片」，24日防疫會議上恭賀林真豪、楊勇緯，期許摘金奪冠、勇奪佳績。

運動局長李昱叡說，代表我國前進東奧的台中選手，包括三度叩關奧運的陳傑，他是繼亞洲鐵人楊傳廣、飛躍羚羊紀政後，第3位3度進軍奧運的田徑選手。自由車一哥馮俊凱出賽自由車男子公路賽，曾創下全運會六連霸精彩紀錄，是台灣史上首位入選世界一級職業車隊的選手，是2020國際自由車環台賽亞洲藍衫得主。

超越奧運A標的王星皓，2019夏季世大運奪下我國史上首枚世大運游泳獎牌，更在香港公開賽突破全國紀錄，一舉超越奧運A標，首度進軍奧運殿堂。台灣史上首次進軍奧運輕艇的張筑涵出賽輕艇激流女子K艇。首度進軍奧運的謝昀庭出賽舉重男子109公斤以上級；柔道男神楊勇緯、女將林真豪，分別出賽柔道男子60公斤與女子48公斤級。

李昱叡指出，另代表台灣出征身障者運動最高殿堂，帕拉林匹克運動會的有10位選手，其中3位是台中在地子弟兵；包含出身柔道世家的李凱琳、曾榮獲2019桌球亞錦賽雙打冠軍的林姿妤以及6度叩關帕運健力選手林亞璇，目前正積極備戰，為國爭光。

運動局表示，柔道男神楊勇緯24日在東京奧運柔道男子60公斤級，一路挺進到四強賽，與法國選手姆卡德澤（Luka Mkheidze）激戰，楊勇緯壓制對手取勝挺進到金牌戰，確定為我國進帳首面獎牌。23歲女將林真豪，勇奪奧運女子柔道項目48公斤量級第七名，締造台灣史上最佳戰績。