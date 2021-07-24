台南市副祕書長王揚智（左）今天下午到方莞靈家中祝賀。（張毓翎攝）

台南市副祕書長王揚智（左）等人到方莞靈家中貼紅榜。（張毓翎攝）

台南小將、「舉重精靈」方莞靈24日代表台灣出戰東京奧運舉重女子組49公斤級決賽，勇奪第4名。消息一傳回家鄉，親友振奮不已，媽媽武虹均高興地說，一得知女兒成績，就接到她越洋電話，兩人已半年沒見面，彼此在電話中哭成一團，女兒還像個小女孩跟她討愛的抱抱。

方莞靈是嘉義縣鄒族人，小時候搬到台南阿姨家求學，柳營國小畢業後，到東山區的東原國中體育班就讀，選擇練習舉重，國二時接受專業訓練入選舉重國家隊。

方莞靈來自單親家庭，從小與媽媽武虹均相依為命，武虹均說，家中經濟雖不寬裕，但女兒自我要求很高，每次出賽前，只叮嚀女兒「不要有太大壓力，心情放鬆最重要，成績是其次」，而每有佳績傳出，也為她感到光榮。

武虹均說，這次女兒征戰東奧也是，賽前要她放寬心，不過，做媽媽的心裡其實很緊張，從中午一直守在電視機前觀看賽事，當排名公布後，就接到她越洋電話。在電話中，女兒邊哭邊報告好消息，最想媽媽的「抱抱」，說著說著她眼淚也跟著掉下來。

擔任居家看護的武虹均，未來想開間小吃店，而方莞靈一直有個幫媽媽開店的夢想，這次勇奪奧運第4名，可獲國光獎金300萬元。武虹均笑說：「還不及啦，等女兒回台後，想帶她回阿里山老家與族人一起慶祝，至於開店的事以後再看看！」。

台南市副祕書長王揚智和民政局長姜淋煌，今天下午代表市長黃偉哲到方莞靈家中貼紅榜祝賀，期許她未來能更上一層樓獲得更好的成績，讓世界能看見台灣、看見台南。