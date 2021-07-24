個性多變的人總是把喜怒哀樂的情緒都寫在臉上，動不動就情感爆發，舉手投足都是戲，搜狐網命理專欄點名，水瓶座、雙子座、雙魚座的人天生最愛演，不僅個性浮誇，內心戲也超多，有時看似有點反應過度，總讓身邊的人看了哭笑不得。

▍第三名：水瓶座

水瓶座的思維千變萬化，十分活躍，對於世間萬物都有獨到的見解，是一般人難以跟上的境界，他們也常常想到什麼就做什麼，是十足的行動派。在跟他們聊天時，明明當下的話題是A，他們一下子就會跳到B，更會以很誇張的肢體語言來表達自己的心情和感想，完全是個戲精。

▍第二名：雙子座

雙子座本身就擁有雙重人格，彷彿兩個人同時存在一樣，導致他們的想法每分每秒都在變化，更可怕的是，他們很擅長自導自演，能把每個角色都演得淋漓盡致，讓人不得不刮目相看。

▍第一名：雙魚座

雙魚座的人天生多愁善感，總是說哭就哭，說笑就笑，內心戲非常豐富，對他們來說，人生就像一齣精彩的戲劇，而自己就是戲中的角色，時不時在不同的角色之間穿梭，會讓他們覺得人生更有趣。