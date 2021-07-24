經濟部為去化全台汙水處理的汙泥，在彰濱工業區規劃「資源化處理中心」BOT案，掀起環團抗議，直指彰濱工業區已經有兩座廢棄物處理廠，不該把全國廢棄物集中到彰化。彰化縣環保局也表示，再添焚化爐對彰化空汙和環境等負荷有不良營響，環評卻看不到對策。

經濟部在彰濱工業區環保用地，推動「資源化處理中心」BOT案，由日勝生與中鼎合資的晶鼎綠能得標，占地4.8公頃，收受各類汙泥、廢液、廢油，以及木材、飛灰、磚瓦、集塵灰等一般事業廢棄物，建置內容包含汙泥處理設施、廢轉能焚化爐、廢液儲槽、固化飛灰掩埋場等。

「資源化處理中心」15日在環保署進行第一次環評初審，彰化縣環保聯盟直呼太誇張，彰濱工業區已通過日友、豐堉兩個焚化爐的設置，日友運作，豐堉新設兩座焚化爐每座處理量為每日350公噸，預計明年中旬和明年底將加入氣體排放行列，這次再闖關再過，就是彰濱第三座全國廢棄物處理中心。

彰化環保聯盟總幹事施月英指出，把事業廢棄物全集中在彰化燒，環境根本無法負擔，選址不當，附近是大肚溪口野生動物保護區，還有台灣招潮蟹的故鄉，往南還有漢寶溼地、芳苑溼地，不該再推「汙染」計劃。

彰化縣環保局長江培根也指出，全台各汙水處理廠汙泥生產量120公噸，但「資源化處理中心」處理量達到700公噸，彰化縣廢棄物處理已無再增設的必要性。況且，彰化溪州焚化爐，加上明年起豐堉焚化爐加入運轉，底渣去處是一大問題，再增設處理底泥焚化爐，對彰化空汙和溫室氣體效應都有負面影響。

江培根表示，目前提出環評說明說，內容空洞，對於減抵空氣汙染等，都沒有具體說明，更沒有對應彰化友善的計劃，要求送二階環評。

但環評委員認為無需進入二階，只要補件再審，環團憤怒，消息傳開，鄉親凍未條，計劃要發動抗議，「不能把彰化當成事業廢棄物的垃圾場」。