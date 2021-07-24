已故傳奇歌手約翰藍儂（John Lennon）和靈魂伴侶小野洋子共同製作的歌曲〈Imagine〉問世50周年，旋律再次迴盪於奧運盛會中。23日開幕式上，由美國歌手約翰傳奇（John Legend）、澳洲歌手基斯厄本（Keith Urban）等人代表各洲演唱該曲，傳達世界和平共處的理念，揭開奧運序幕。

現年88歲的小野洋子會後在推特放上與約翰藍儂的合照，感慨寫道：「約翰和我過去都是藝術家，我們一起生活，互相啟發。〈Imagine〉這首歌體現當時我們的共同信念，我們2個相遇，他來自西方，我來自東方，我們仍在一起。」有幸作為5大洲代表之一的約翰傳奇，則感激說道：「這是一首大家一起合唱的完美歌曲。」

這回東奧版本的歌曲，請來好萊塢大導演都指名的配樂大師漢斯季默（Hans Zimmer）操刀製作，並邀非洲首屈一指的女歌手安潔莉克琪蒂歐（Angelique Kidjo）和西班牙歌手亞雷漢德羅桑斯（Alejandro Sanz）及日本杉並兒童合唱團也一同獻唱。

約翰藍儂在去世前3日做了生前最後一個訪問，向《滾石雜誌》說道自己看到了〈Imagine〉與奧運之間的連結，「我們不是第一個說『想像沒有國界』或『給和平一個機會』的人。但我們正像奧運火炬一樣，手拉手地將其傳遞給彼此，傳遞給每個國家，傳遞給每一代人，這就是我們的工作。」

事實上這首歌多次使用在奧運中，最近一次是在2018年平昌冬奧上，由韓國教父級歌手全仁權等人高歌，2012的閉幕式上則由兒童合唱團演唱，英國音樂鬼才彼特蓋伯瑞（Peter Gabriel）和傳奇盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）則分別在2006杜林奧運及1996亞特蘭大奧運中獻唱此曲。