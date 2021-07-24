烟花颱風近日來襲，各地發生間歇性強降雨，剛完工不到1個月的淡水區「新民隧道」內竟不斷漏水，形成外頭下大雨，裡面也下起了小雨的窘況（市議員鄭宇恩服務處提供／戴上容新北傳真）

烟花颱風近日來襲，各地發生間歇性強降雨，剛完工不到1個月的淡水區「新民隧道」內竟不斷漏水，形成外頭下大雨，裡面也下起了小雨的窘況（市議員鄭宇恩服務處提供／戴上容新北傳真）

淡水「新民隧道」日前完工啟用，交通部公路總局啟用前履勘，新北市議員鄭宇恩曾提醒，現場缺失不勝枚舉，未料，今日遇上烟花颱風來襲，鄭宇恩發現隧道內漏水、人行道積水，直呼「對工程感到很丟臉」；交通部公路總局回應，工程仍在保固內，會請廠商即刻改善。

淡水區「新民隧道」總長184公尺，隧道內有雙向各3車道，為汽機車混合車道，另有各2.5公尺寬人行道，歷經5年施工，今年6月完工，公路總局本月1日與相關單位會勘。

市議員鄭宇恩日前履勘時「新民隧道」曾表示，隧道周邊有許多指示標誌和標線都尚未完成，包含車道預告牌面運作也尚未完成測試，此外人行道無障礙坡道太斜、不平整、當心行人牌面高度是行人會撞上的高度，嚴重影響用路人安全的缺失不勝枚舉。

交通部公路總局經議員提醒後，仍如期通車。未料，烟花颱風近日來襲，各地發生間歇性強降雨，剛完工不到1個月的淡水區「新民隧道」內竟不斷漏水，形成外頭下大雨，裡面也下起了小雨的窘況，人行路面更是產生積水，行經用路人對於施工品質大打問號。

「牌面也寫錯、搶快通車，現在又漏水」市議員鄭宇恩細數公路總局缺失表示，新民隧道的工期程一定有問題，水泥施作部分沒有鋪設好，才會讓隧道內漏水，她再次呼籲公路總局不要草率行事；公路總局回應，目前隧道工程仍在保固內，會請廠商盡快改善。