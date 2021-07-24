經濟部今天宣布，即日起正式啟動離岸風電第三階段區塊開發作業，開始受理業者申請案件，根據「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」，經濟部明確劃出可開發的「綠燈區」與各部會建議排除的「紅燈區」，並建立部會聯合審查機制，可討論飛航、雷達、軍事管制等，協助業者有效簡化行政程序，加速開發。

區塊開發選商機制等細節預計在下周對外公布，據了解，與5月相比差異不大，未來會召開說明會，對外公告。

經濟部昨日公布「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」，讓業者明確掌握高敏感區域範圍。經濟部表示，先前已多次跨部會溝通釐清海域敏感範圍，包括農委會漁業署建議北方三島漁場、交通部航港局南北通行航道、經濟部國營會建議天然氣管線等區域都應排除；能源局指出，要點公告的高敏感區不得開發，就是所謂紅燈區，其餘就是可開發的綠燈區，但行政機關不能完全保證，仍要看個案送審討論。

要點也對風場間的距離、容量設下規範，經濟部官員表示，要把台灣周邊海域的資源做最有效利用，申請案除不能與已取得籌設許可的場址重疊外，最短距離不得小於1200公尺，另外，單一申請案規劃設置容量不得小於10萬瓩（100MW）；風機的扇葉不得超出場址邊界。

而為有效簡化行政程序、協助業者加速前期準備作業，經濟部也建立部會「聯合審查機制」，將邀集飛航、雷達、軍事管制、禁限建、船舶安全、水產動植物繁殖保育區、漁業權及礦業權等相關目的主管機關共同審查申請案，平行確認符合各部會法令後，予以備查後轉送環評審查。

官員指出，因各部會意見會在聯審表達並確認，環評就能聚焦環境及生態議題，有效加速審查作業縮短取得許可時程。能源局表示，要點公告後即日起開始受理業者申請案件，正式啟動離岸風電第三階段區塊開發作業。