台中市長盧秀燕，24日開心與我國男子柔道好手楊勇緯在電視螢幕前合影。(圖/翻攝自 盧秀燕臉書)

我國男子柔道好手楊勇緯今（24）日於60公斤級4強賽擊敗法國選手姆凱德澤（Luka Mkheidze），成功挺進晚間金牌戰。他在面對日本強敵高藤直壽，以10比0惜敗，勇奪銀牌。對此，台中市長盧秀燕也「狂賀！臺中之光 奪得銀牌」。

盧秀燕今(24日)在臉書貼文表示，狂賀！「臺中之光」奪得銀牌。「為我們的運動健兒們歡呼！東京奧運已經開幕，今天的賽程最令人關注的是柔道比賽，首度踏上奧運殿堂的柔道好手楊勇緯與林真豪今天都有亮眼的表現！」。

盧秀燕強調，「勇緯跟真豪都是我們臺中之光，剛剛傳來捷報，楊勇緯奪得柔道男子60公斤級銀牌！是中華柔道代表隊奧運史上最佳戰績！而真豪稍早也勇奪第七名，締造我國女子柔道該量級，奧運史上最佳成績」。

盧秀燕說，他也會去祝賀，家裡能出個銀牌實在不容易，讓我們一起為他們的精彩表現喝采。

國民黨立委洪孟楷留言，「台中排灣族的勇者-楊勇緯！讚」。網友則紛紛留言表示，「后里國小柔道隊出身」、「精彩絕倫的比賽」、「台中之光，很棒，加油」、「不論是台中還是屏東人，他就是道道地地的台灣原住民！」、「非常棒！剛看完比賽很刺激」。