日本版《富比世》（Forbes）指出，在氣候變遷的影響下，本次東京奧運已成為史上最熱的奧運賽事之一，平均氣溫高加上濕度高，將提高選手們出現中暑、脫水等症狀的風險；主辦單位正藉由調整比賽時間、增加賽場遮蓋、加強飲水供給等，盡力減輕酷暑對選手們的影響。

「日本放送協會」（NHK）報導，日本受高氣壓覆蓋影響，24日從九州到北海道的氣溫全面突破攝氏30度，下午以西日本為中心的區域更達到35度以上，東京都也有33度，都內截至下午3時（台灣時間下午2時）便已有31人疑似中暑而送醫治療，其中2人情況嚴重。

日本版《富比世》指出，本次東京奧運已成為史上最熱的奧運賽事之一，也讓參賽選手除了新冠肺炎（COVID-19）之外，還需特別注意曬傷、中暑、脫水等風險，尤其是馬拉松、自由車等在室外場地進行的比賽。國際奧會（IOC）指出，為減輕酷熱對選手的影響，已調整部分賽事的時間，如將馬拉松賽事的場地移至相對涼爽的北海道進行，並將開賽時間提前至上午6時（台灣時間上午5時）；並針對各戶外場地架設更多遮蔽物，減少陽光直射；另也強化飲水供給措施，讓選手更容易補充水分。

《富比世》強調，在氣候變遷的影響下，酷暑已成為體育賽事舉行的一大挑戰，如美國在今年的熱浪下，就有多項鐵人三項和賽馬比賽被迫中止；明年將主辦足球世界盃的卡達，則決定大手筆在場內加裝空調，避免選手中暑。