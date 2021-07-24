（20:50更新戰況）東京奧運男子競技體操資格賽今天登場，中華隊被安排在晚間出賽，4位好手李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然及洪源禧上陣翻滾，第一項鞍馬李智凱完美發揮拿手的「湯瑪斯迴旋」，動作難度6.4、實施分8.866分，總分15.266在單項暫居排名第1。

中華男子體操隊今天出賽項目順序鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓及地板，爭取只有8隊可參加的成隊決賽席次，各單項每個隊伍可以全部4人出賽或3人出賽，若4位參與則取分數最好的3位計算，中華隊在成隊目前完成4個項目，總得分164.397分，在與賽12隊中排名第11，未在決賽8隊名單中。

資格賽中華隊第一個進行的項目是鞍馬，第一次參加奧運的洪源禧、蕭佑然都發生落馬失誤，蕭佑然更是接近下馬時最後收尾動作才失誤，後背著地仰躺在賽場。

所幸最後上場的李智凱發揮「鞍馬王子」的實力，拿手的「湯瑪斯迴旋」相當流暢，獲得相當高的實施分，也沒有任何扣分，在鞍馬單項暫居第1，完成後和教練林育信緊緊相擁；這個項目隊友唐嘉鴻獲得13.000分，蕭佑然12.900分，洪源禧10.766分。

第2次問鼎奧運的李智凱，揮別上次參賽受傷未能好好展現的遺憾，期許能夠突破上回的成績，2019年體操世錦賽李智凱收下鞍馬銀牌，當時金牌得主、英國選手惠特洛克（Max Whitlock），今天資格賽鞍馬動作難度6.8，但實施分數8.100、總分14.900暫居第4；日本地主龜山耕平及愛爾蘭麥克林漢（Rhys McClenaghan）都是15.266分，兩位選手雖然難度6.5，但實施分數都是8.766分比李智凱低，因此兩人在鞍馬暫並列第2。