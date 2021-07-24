本周超級航運周落幕，航運股股價未受激勵，貨櫃三雄不漲反跌，市場聚焦下周多家科技股法說會，法人指出，雖然電子股很多IC設計股下跌，但下周將召開法說會的IC設計龍頭聯發科不跌反漲，這就是IC設計的一個反攻火種。

貨櫃三雄本周相繼召開股東會和法說會，紛紛釋出對航運後市樂觀情緒，但仍未能激勵航運族群股價，如今超級航運周落幕，市場聚焦下周包括聯發科、聯電等多家科技股法說會，其中包括多家IC設計公司，台積電股東會亦將於26日召開。

法人指出，雖然現在電子股不少IC設計股下跌，但下周將召開法說會的龍頭股聯發科不跌反漲，這就是電子股，尤其是IC設計的一個反攻火種；從投信買賣超來看，買超的清一色都是電子股，如IC設計的敦泰、晶豪科和新唐也都繼續買，可以看出投信還是持續買IC設計和車用電子股票的一個趨勢。

另外，雖然23日傳產、航運反彈齊漲，但電子成交占比仍將近5成，也就是說即便傳產反彈，但電子股的資金並沒有轉移至傳產。

大展投顧總經理賴建承指出，繼台積電法說會後，急將召開的26日股東會受到各界矚目，下周科技法說會以半導體股為大宗，聯發科、聯電、瑞昱、穩懋、盛群等多家重量級次產業股和盤面熱門股，有望帶動電子類股成交比重回升，以及大盤指數上揚。

聯發科23日股價收漲1.52%，以每股933元作收，三大法人買賣超情況，外資買超1799張，投信續賣20張，自營商則買超93張；隨著重量級科技法說會即將登場，摩根士丹利證券調升聯發科獲利展望，預期毛利率的上升趨勢，故而重申投資評等為「優於大盤」，維持其每股1280元的目標價。

投信23日買超前10大標的依序為，光罩、南亞科、明基材、強茂、群創、捷敏-KY、敦泰、晶豪科、華邦電、新唐；賣超前10大標的依序為，聯電、南電、景碩、盛群、日月光投控、世紀鋼、南茂、順德、長榮、豐泰。