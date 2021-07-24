總統蔡英文第二任期將在3年後屆滿，2024總統大選各黨派由誰出馬，備受矚目。媒體人吳子嘉分析認為，2024若是新北市長侯友宜，和民眾黨主席、台北市長柯文哲以及副總統賴清德「三腳督」，柯文哲可能會跑去跟侯友宜結合。

美麗島電子報董事長吳子嘉17日在網路節目《董事長開講》中表示，柯文哲的政治前途在哪裡？根據美麗島的民調，柯文哲有3個可能性，他如果在總統選戰支持度排名前三，就會有兩種組合，第一個組合是柯文哲跟賴清德、朱立倫競爭，如此一來，朱立倫一定是第三名，賴清德則是第一；由於「三腳督」，柯文哲和朱立倫的票源是相同的，賴清德就會贏。因此2024年民進黨做得再爛，但只要柯文哲代表民眾黨出來選總統，朱立倫也被國民黨提名，那就會保障民進黨的執政，柯文哲可說是關鍵的Trouble maker。

吳子嘉接著表示，第二個組合就是侯友宜、柯文哲，還有賴清德，那麼侯友宜會是第一名，賴清德則是第二名，第三就變成柯文哲。2024總統大選，柯文哲若選到底，就變成搶到侯友宜的票，侯友宜可能不理他、也不會跟他談，柯照樣會被甩掉，最後會低於5%；不過還有另外一個可能性，就是柯文哲很聰明，發現苗頭不對，跑去跟侯友宜結合。