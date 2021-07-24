東京奧運比賽在今(24日)熱血展開，帥哥美女運動員高顏值更是吸睛。一位來自哥倫比亞的21歲射箭美少女Valentina Acosta Giraldo，其宛如天使般的甜美笑容已在日本網路掀起熱烈討論，令人期待她能在本屆奧運取得好成績。

來自哥倫比亞的Valentina Acosta Giraldo，不僅外型亮眼宛如真人版洋娃娃，2019年更完美展現她平時苦練的高超技術，在世界青少年射箭錦標賽上奪得女子反曲弓冠軍。當時她對著鏡頭開心比YA，露出的甜美微笑，更是讓全世界網友都戀愛了，封她為「愛神邱比特」。

本屆東京奧運Valentina Acosta Giraldo也沒有缺席，4天前就在高達35萬粉絲追蹤的IG帳號PO出她抵達日本的照片，興奮表示會好好享受奧運比賽。Valentina Acosta Giraldo的高顏值也再度吸引了日本網友注意，不僅許多火辣私照被翻出，她的名字更在今日登上了日本推特趨勢，甜美笑容征服一向毒舌的日網友，暴動留言「是真的可愛，想跟她結婚」、「哥倫比亞不愧是美的產地」、「幸好奧運在東京辦」、「我的心也被射中了」。

其實Valentina Acosta Giraldo曾向媒體透露，她是受到《飢餓遊戲》小說與電影的啟發，才開始學習射箭。身為大學生的她，每天早上8點開始進行4小時的訓練，訓練後還必須回到學校上課。