東京奧運我國男子柔道60公斤級選手楊勇緯，稍早與決賽時不敵地主日本選手高藤直壽，拿下銀牌，替我國代表隊拿下本屆奧運首面獎牌，更是台灣柔道史上首面奧運獎牌。行政院長蘇貞昌在臉書祝賀，「感謝楊勇緯選手，與所有代表隊隊職員的打拚！」

蘇貞昌說，來自台中后里、有「柔道男神」稱號的楊勇緯選手，獲得我國在本屆奧運首面獎牌。這面男子60公斤級柔道銀牌，同時也是台灣柔道史上首面奧運獎牌，感謝楊勇緯選手，與所有代表隊隊職員的打拚

面對本屆奧運我國首面獎牌出爐，蘇貞昌盼國人繼續為台灣選手加油。