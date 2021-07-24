大林鎮模範父親代表王道（右二）一家三代都是養蜂人，今24日大林鎮長簡志偉（左二）親自到府表揚、祝賀。（大林鎮公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今年大林鎮的好人好事代表何崑池（右）是三億食品原料公司董事長，長年投入社會公益不遺餘力。（大林鎮公所提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

今年大林鎮的好人好事代表何崑池（右二）長年投入社會公益不遺餘力，今24日大林鎮長簡志偉（左二）親自到府表揚、祝賀。（大林鎮公所提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大林鎮今年選出25位模範父親及1位好人好事代表，將代表到縣府接受表揚的王道一家三代都是養蜂人，在他傳承下，家族養蜂事業蒸蒸日上，今24日大林鎮長簡志偉到府表揚這位77歲的模範父親，讚揚他雖然是酸菜堆長大的孩子，但王道踏實教育子女，人生才得以如蜂蜜般收獲甜美。

王道生長在「酸菜的故鄉」雲林縣大埤鄉，父母養育7個小孩，家境清貧，年幼母親總是揹著他在酸菜堆裡工作，老一輩都說他是酸菜堆長大的小孩，年少喪母之痛，又碰上八七水災惡水淹沒家園，劫後餘生的王家遷至大林鎮定居。

王道原本在台北當學徒，婚後返鄉與妻子接觸到新興的養蜂事業，起初因技術不成熟連收成都沒有，加入台灣養蜂協會後習得新技術後，養蜂事業蒸蒸日上，為聯合在地蜂農力量，在技術上教學相長，王道成立了大林鎮養蜂產銷班第二班並擔任班長。

之後長子在王道耳濡目染下，也參與養蜂工作，並創建「王家養蜂園」品牌，將蜂群數量增加至500箱，養蜂事業愈做愈大，2020年長孫大學畢業跟著投入家族事業，3代養蜂世家在地方上頗有名氣。

今年大林鎮的好人好事代表何崑池，生長在台北萬里，是礦工的兒子，自幼看到父親用生命、勞力賺錢養家的艱苦，放棄升學機會，南下到大林學習經商，經過一番奮鬥如今事業有成，目前是三億食品原料公司董事長。

何崑池深諳民間疾苦，將事業交棒給兒子後，積極投入慈善志業，2012年擔任「社團法人觀世音慈心會」嘉義服務站站長，致力於急難救助、濟弱扶傾、捐贈物資、佈施棺木等，熱心公益不遺餘力。

因應疫情仍處於三級警戒，大林鎮110年度模範父親暨好人好事表揚活動採居家表楊方式辦理，簡志偉今24日親自到府表揚，頒發匾額及電子鍋等禮品，簡志偉說，孩子心中的巨人爸爸，就像保護家庭，守護子女的無敵鐵金剛，獲選的模範父親，每一位都是巨人爸爸典範，亦是社會上的正能量。