大陸空手道美女好手龔莉。（圖／翻攝自龔莉-karate微博）

參加東京奧運的大陸女子空手道代表隊，有一個人不讓人注意也難，她不僅與大陸知名女星龔莉，同名同姓，更擁有仙氣般的高顏值，被說像極章子怡、更像日本知名女星石原聰美，人美的她，東奧還沒登場就成為焦點，但她的不服輸性格與過人技巧，將讓人為之驚艷。

日本女星石原聰美。（圖／達志影像）

日本女星石原聰美。（圖／達志影像）

今年22歲的龔莉，出生於福建寧德，小學2年級時加入學校跆拳俱樂部，因加入之前已在校外學了2年武術，一加入學校跆拳道教練對她的拚勁與不服輸精神，留下印象深刻。

2016年，東京奧運新增空手道項目，那時還在練習跆拳道的龔莉，被北京體育大學教練看中，當時她以為要加入跆拳道代表隊，沒想到赴北京後才發現，是要參加空手道比賽，一度覺得被騙了，不過看完一場實戰訓練後，立即被空手道吸引，開始產生興趣。

由於有武術與跆拳道的不錯根基，加上一上賽場就有高昂戰鬥力，龔莉練了5年空手道就進步神速，2018年9月參加國際比賽時，即使關節被打到錯位，仍堅持負傷戰到最後一刻，最終奪得冠軍，隨後在2019年世界空手道聯盟K1超級聯賽總決賽奪得銀牌，2020年3月世界空手道聯盟K1超級聯賽奧地利站摘下金牌，最終只花１年多時間，躍居世界第3，登上東奧舞台。