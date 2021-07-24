企業獲利報喜且經濟有重振跡象，燃起投資人風險胃口，上周五美股三大指數再度刷新收盤新高，道瓊指數更是首度收在35000點之上。本周重量級科技股領銜的超級財報周登場，聯準會（Fed）公布最新決策，勢必為市場聚焦重點。

Fed將於台北時間周四（29日）凌晨發布政策聲明，普遍預料仍維持現狀，但可能會釋出準備縮減購債計畫的訊息。Fed購債若是縮手，被視為朝向升息的第一步，自是會牽動市場走勢。

咸認Fed會在本周例會宣告，針對削減量化寬鬆（QE）做正式討論。觀察家大多認為，Fed料在8月底召開的傑克森霍爾全球央行年會，或是進入秋季後，提出縮減QE的前瞻指引。

本周另一重頭戲是超級財報周登場，多達165家標普500指數成分企業同時發布財報，包括蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、臉書等科技巨頭。另外還有特斯拉、波音、開拓重工、麥當勞、寶僑等。

根據金融數據供應商路孚特（Refinitiv），已揭曉業績的120家標指成分企業中，88％的獲利擊敗華爾街預測。分析師目前預測，標普企業第二季的獲利年增78.1％，遠高於第一季的年增幅54％。

此外，備受投資人關注的經濟指標也將在本周出爐，包括美國第二季GDP、耐久財訂單、個人所得支出、Fed偏好觀察的通膨指標-個人消費支出物價指數（PCE）等。

歷經19日「黑色星期一」血洗慘劇後，隨著經濟恐受變種病毒拖累的疑慮沖淡，美股連漲4天，上周五三大指數同創收盤新高。

道瓊工業指數漲0.68％，報35061.55點，首度收在35000點之上，收盤首度攻克34000點是在4月中，今年來已累漲14％。

標普指數收漲1.01％，以4411.79點作收。那斯達克指數終場漲1.04％，收在14836.99點。

三大指數周線全紅，道指、標指和那指各漲1％、2％與2.8％。