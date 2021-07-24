大陸男星吳亦凡遭19歲網紅都美竹爆出酒局選妃和誘姦未成年等醜聞，22日被被警方證實，原先支持他的粉絲也心碎地跳出來爆料，人氣男神形象不再；沒想到又有實境秀《潮流合夥人》的觀眾，挖出吳亦凡2019年在節目頻頻對年僅17歲正妹趙今麥吃豆腐的畫面，更注意到所幸有Angelababy出面阻止，化解尷尬窘境，網友也忍不住誇讚她是真女神。

吳亦凡性醜聞被警方證實後，網路上也出現大量爆料，23日有一名資深八卦微博主挖出2019年吳亦凡曾參加的實境秀《潮流合夥人》，當時觀眾都看得出來吳亦凡很喜歡只有17歲的正妹新人趙今麥；有一次趙今麥穿上一件粉紅色外套，吳亦凡當眾直誇她可愛，甚至直接強牽她的手，吆喝「走，我們下班，走，我們回家，我要把她帶走」。

有網友挖出吳亦凡過去在節目中疑似頻頻對17歲正妹新人趙今麥吃豆腐。(圖/ 摘自微博)

吳亦凡在節目直接揚言想帶趙今麥回家，還強行牽起對方的手。(圖/ 摘自吳亦凡微博)

新生代女星趙今麥當年拍節目時才17歲，還是未成年少女。(圖/ 摘自趙今麥微博)

節目中突然有這種狀況，讓趙今麥本人和其他來賓都不知所措，多虧女星Angelababy跳出來阻止，打圓場說「應該是當成女兒吧」，才緩解尷尬場面；但後來吳亦凡還是對趙今麥很積極，無論是聊天中撩她、到遊樂園要求一起搭乘設施或常常想伸手碰觸等，儘管當時被外界認為是感情好的「兄妹」，如今回頭看不禁讓粉絲感到瑟瑟發抖。

反倒是在節目中頻頻替趙今麥解圍的Angelababy，意外又圈粉無數，網友被女神各種霸氣舉動暖暈，「Angelababy估計知道些啥，很保護小妹妹」、「baby一看人挺好的，而且挺聰明的」、「當時baby保護妹妹還被吳粉絲罵，美女好慘」、「人美心善呀，baby真女神」。